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رئيس النقض يهنئ ورئيس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

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رئيس النقض يهنئ السيسي ورئيس الوزراء بالعام الميلادي الجديد رئيس النقض يهنئ ورئيس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:07 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

هنأ المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا دوام التوفيق لمصر وتحقيق التقدم والرخاء.

كما هنأ المهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وبعث التهنئة للمستشار عمر مروان وزير العدل، وللقضاة رؤساء الهيئات القضائية، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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