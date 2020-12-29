الوطنية للتدريب: البورصة تختتم برنامجها التدريبي للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

اختتمت البورصة المصرية برنامجها التدريبي المقدم للدفعة الثالثة بطاقة 65 متدربا من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

تضمن البرنامج 6 محاضرات على مدار 3 أيام متتالية، تضمنت جزءا أكاديميا وآخر تطبيقي عملي من خلال نموذج محاكاة عملية التداول في البورصة.

وألقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية محاضرة في ختام البرنامج التدريبي بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ورحبت الدكتورة رشا راغب، بالدكتور محمد فريد، وأكدت على أهمية البورصات في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية لدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتعاون مع البورصة يدعم جهود الأكاديمية في تنويع خبرات ومعارف التنفيذيين في شتى المجالات وبالأخص المرتبطة بأسواق المال.

واستعرض الدكتور محمد فريد، هيكل برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل غير المسبوق الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ عام 2016، وتضمن مزيجا متكاملا ومتناغما من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعية والإصلاحات الهيكلية بالتوازي مع سياسات الحماية والضمان الاجتماعي.

وشدد على أن كافة العلوم الاقتصادية تشترط لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ضرورة تضمنه إجراءات وأدوات وسياسات تسهم في تخفيف أي ضغوط تنتج عن برامج الإصلاح، وهو ما تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وتابع رئيس البورصة: "نعمل بالتعاون مع الأكاديمية على تزويد قيادات المستقبل بالمعرفة بدور البورصة في دعم برامج النمو والتنمية الاقتصادية، وأساسيات الادخار والاستثمار".

واستطرد: "لأسواق المال دورا كبيرا في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد".

تضمن البرنامج التدريبي 6 محاضرات منها تعريف المتدربين بالبورصة وكيفية عملها ودورها في الاقتصاد وموقعها في المنظومة الاقتصادية، وأساسيات التداول والاستثمار والادخار، وتعريف المتدربين على كيفية استخدام نموذج محاكاة يمكنهم من التعامل والاستثمار بيعا وشراء للأوراق المالية المقيدة.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وقد تخرج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، ونحو 79 متدربا في شهر نوفمبر 2020، وبدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

التعاون بين البورصة المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الأكاديمية الوطنية للتدريب اعتمادا على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من التنفيذيين وتأهيلهم للقيادة المؤثرة مسلحين بكافةً المهارات التي يتطلبها سوق العمل.