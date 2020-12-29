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ننتظر قرار الرئيس.. أمين "النواب": برلمان 2021 جاهز للانطلاق بعد 9 يناير

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ننتظر قرار الرئيس.. أمين "النواب": برلمان 2021 جاهز للانطلاق بعد 9 يناير ننتظر قرار الرئيس.. أمين "النواب": برلمان 2021 جاهز للانطلاق بعد 9 يناير

مصراوي Masrawy

03:57 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان مستعد وجاهز للجلسة الإجرائية المقرر لها بعد ٩ يناير المقبل، في ظل أزمة .

وأشار فوزي، خلال استقبال أعضاء المجلس الجدد، اليوم الثلاثاء، آخر أيام استلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن الأمانة العامة اتخذت تدابير احترازية مشددة خلال الفترة الماضية؛ لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيفعل ذلك في الجلسة الافتتاحية والإجرائية وعلى مدار الجلسات المقبلة.

وأوضح أمين عام "النواب" أن المجلس كانت له تجربة سابقة في الانعقاد أثناء أزمة فيروس كورونا، وكان الأداء إيجابيًّا؛ حيث تغلب على تلك الظروف وأنجز كل مهامه التشريعية والرقابية.

وأكد فوزي أن الأمانة العامة لمجلس النواب جاهزة لانعقاد الجلسة الافتتاحية في أي وقت، موضحًا أن تحديد موعد الجلسة في يد رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن المجلس الحالي تنتهي فترته يوم ٩ يناير المقبل، بعد أن يتم ٥ سنوات كاملة وفقًا للنص الدستوري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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