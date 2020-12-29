أخبار عاجلة

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
خبيرة ألمانية تنتقد الحكومة في سياسة شراء لقاحات كورونا -
بريكسيت هل سيؤدي إلى انفصال اسكتلندا؟ -
قيادي بحزب الله اللبناني : الرد على اغتيال سليماني آت لا محال -
الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بنجاح طلاب قضية الغش الجماعي -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل

Print
"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل "الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل
بسبب أنها تستخدم "صبغة محظورة"

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات توابل، بسبب احتوائها على صبغة (Sudan I) المحظور استخدامها في المنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوضحت "الغذاء والدواء، أن المنتجات هي (مسحوق فلفل أحمر) للعلامة التجارية (Maa) بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية، ومنتجي (بهارات عثماني، ومسحوق الفلفل الأحمر) للعلامة التجارية (روض الأصيل) بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية.

وأشارت "الهيئة" أن صبغة (Sudan I) تضاف لتعزيز اللون الأحمر في المنتجات الغذائية، وهي مادة يُحظر إضافتها للمنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مؤكدةً أنها تتخذ

الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.الهيئة العامة للغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

شبكة عيون الإخبارية