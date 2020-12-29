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إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في

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إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في السعودية إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في

مصراوي Masrawy

03:33 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الرياض- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الثقافة عن إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في البلاد التي ظل مثل هذا النشاط الفني غائبا عنها لفترة طويلة.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة يوم أمس فإن الوزير، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وافق على منح الترخيصين لكل من "مركز الدولية الموسيقي للتدريب" ومعهد "البيت الموسيقي للتدريب".

كما اعلنت السلطات عن مشروع تدشين منصة إلكترونية تسمح للأفراد الحصول على رخص الممارسة في المجالات الثقافية والفنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرى فيه البعض أن المملكة تتخلى عن الرؤية الدينية المحافظة لصالح توجهات حداثية بينما ينتقد آخرون ما يصفونه بـ"قرارات تجميلية تخفي الوجه الاستبدادي للنظام".

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