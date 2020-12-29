أخبار عاجلة

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
خبيرة ألمانية تنتقد الحكومة في سياسة شراء لقاحات كورونا -
بريكسيت هل سيؤدي إلى انفصال اسكتلندا؟ -
قيادي بحزب الله اللبناني : الرد على اغتيال سليماني آت لا محال -
الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بنجاح طلاب قضية الغش الجماعي -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي "بيير كاردان"

Print
وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي "بيير كاردان" وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي "بيير كاردان"
عن عمر يناهز 98 عامًا

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي، بيير كاردان، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر عن عمر يناهز 98 عامًا.
"بيير كاردان" أعلنت عائلته أنه توفي صباحًا في المستشفى الأمريكي في Neuilly غربي باريس.
"كاردان"، أسس مصمم الأزياء صاحب الرؤية المستقبلية ورجل الأعمال العنيد، صاحب مطعم Maxim’s، دار الأزياء التي تحمل اسمه في عام 1950.
ولد بيير كاردان في سان بياجيو دي كالالتا (البندقية) في 2 يوليو 1922، وأمضى طفولته في سانت إتيان، حيث تدرب على يد خياط. ووصل إلى باريس عام 1945 وظهر لأول مرة هناك، أولاً مع Paquin ثم مع Schiaparelli، حتى أصبح رئيسًا لأزياء كريستيان ديور في عام 1947.مصمم الأزياء الفرنسي الإيطالي بيير كاردان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

شبكة عيون الإخبارية