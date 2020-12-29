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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8746.76 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8746.76 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8746.76 نقطة
أقفل على تداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8746.76 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 31.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8746.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ساكو، والوطنية للتعليم، وصادرات، والكابلات السعودية، وحلواني إخوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسواق المزرعة، وأميانتيت، والأهلي للتكافل، والعالمية، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.54%.
فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وكيان السعودية، وأيان، وكيمانول، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وعطاء، وصادرات، والوطنية للتعليم، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1378.94 نقطة ليقفل عند مستوى 25728.11 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 730 ألف سهم تقاسمتها 1069 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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