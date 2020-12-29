أخبار عاجلة

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
خبيرة ألمانية تنتقد الحكومة في سياسة شراء لقاحات كورونا -
بريكسيت هل سيؤدي إلى انفصال اسكتلندا؟ -
قيادي بحزب الله اللبناني : الرد على اغتيال سليماني آت لا محال -
الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بنجاح طلاب قضية الغش الجماعي -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغاثي الملك سلمان يدشّن مشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية للّاجئين الروهينجا

Print
إغاثي الملك سلمان يدشّن مشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية للّاجئين الروهينجا إغاثي الملك سلمان يدشّن مشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية للّاجئين الروهينجا
تلبيةً للنداءات العالمية للإسهام في التخفيف من معاناتهم ودعماً لخطة الاستجابة

إغاثي الملك سلمان يدشّن مشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية للّاجئين الروهينجا

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش؛ وذلك تلبية للنداءات العالمية المتكررة للإسهام في التخفيف من معاناتهم، ودعماً لخطة الاستجابة السريعة لعام 2020م والخاصة بأزمتهم الإنسانية.

وتقوم رابطة العالم الإسلامي بالجانب التنفيذي للمشروع بالتنسيق الكامل مع كل من إدارة المنظمات غير الحكومية بمجلس الوزراء وإدارة الكوارث واللاجئين وإعادة الإعمار في بنجلاديش.

ويُنفّذ المشروع في أكثر من 20 نقطة توزيع تشمل مناطق: كوكس بازار، ودكا، وسيدفور، وجسور، وراجاهاشي، وشيتاغونغ، يتم خلالها توزيع 30 ألف سلة غذائية للاجئين الروهنجيين والأسر الفقيرة بالبلد المستضيف يستفيد منها ما يقارب 120 ألف فرد؛ بهدف تحسين المستوى المعيشي للاجئين الروهنجيين في ظل تدابير الإغلاق الضرورية بسبب جائحة “كورونا” (كوفيد-19)، وهو ما زاد من الصعوبات وأدى إلى تقليص حجم العطاء الإنساني لهم.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة جاهداً لتلبية احتياجات اللاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم من خلال تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة إضافة إلى تأمين وتوزيع سلال غذائية تحتوي على المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة اللاجئة والمضيفة في المجتمع المحلي.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35%

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد

شبكة عيون الإخبارية