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وفاة استشاري قلب بمستشفى جمال عبدالناصر في الإسكندرية متأثرًا بكورونا

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وفاة استشاري قلب بمستشفى جمال عبدالناصر في الإسكندرية متأثرًا بكورونا وفاة استشاري قلب بمستشفى جمال عبدالناصر في الإسكندرية متأثرًا بكورونا

مصراوي Masrawy

03:27 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

توفي الدكتور مجدي سيف، استشاري أمراض قلب وأوعية الدموية بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، إن الطبيب الراحل أصيب أثناء تأدية واجبه المهني، وجرى نقله لتلقي الرعاية بأحد المستشفيات الخاصة بناء على طلبه.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"مصراوي"، أن استشاري أمراض القلب الراحل تلقى الرعاية الطبية 5 أيام داخل المستشفى الخاص، وجرى وضعه على أجهزة التنفس لإنقاذه قبل أن تتدهور الحالة وتعلن وفاته اليوم.

ونعت نقابة الأطباء بالإسكندرية والنقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدي سيف ووجهت العزاء لأسرته، ليكون بذلك الطبيب رقم 257 الذي يسجل اسمه في قائمة شهداء الجيش الأبيض جراء جائحة كورونا.

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مصراوي Masrawy

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