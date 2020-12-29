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بعد 6 .. سقوط عصابة لسرقة المتاجر والمساكن في القاهرة

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بعد 6 حوادث .. سقوط عصابة لسرقة المتاجر والمساكن في القاهرة بعد 6 .. سقوط عصابة لسرقة المتاجر والمساكن في القاهرة

مصراوي Masrawy

03:21 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والمساكن بأسلوب "التسلق".

تحريات و معلومات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب السرقات من داخل المتاجر والمساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب التسلق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة القسم، كما تم بإرشادهما ضبط باقي المسروقات بمسكنهما وكذا مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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