أخبار عاجلة

يستمر لمدة 13 يومًا.. رالي دكار السعودية 2021 ينطلق غدًا -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
خبيرة ألمانية تنتقد الحكومة في سياسة شراء لقاحات كورونا -
بريكسيت هل سيؤدي إلى انفصال اسكتلندا؟ -
قيادي بحزب الله اللبناني : الرد على اغتيال سليماني آت لا محال -
الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بنجاح طلاب قضية الغش الجماعي -
بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ضباب وانخفاض الرؤية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس (الأربعاء والخميس)

Print
ضباب وانخفاض الرؤية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس (الأربعاء والخميس) ضباب وانخفاض الرؤية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس (الأربعاء والخميس)

مصراوي Masrawy

02:58 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الشبورة الكثيفة والتي تصل لحد الضباب أحيانا، غدا الأربعاء والخميس المقبل، على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، مع انخفاض مستوى الرؤية على هذه الطرق.

وقال شاهين لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الأجواء بشكل عام مستقرة، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا.

وأضاف أن الطقس خلال فترات الليل، بارد وشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، مؤكدا عدم حدوث أي ظواهر غريبة على البلاد غير الشبورة المائية الكثيفة فقط.

وأشار شاهين، إلى أن درجات الحرارة تسير حول المعدلات الطبيعية خلال هذه الفترة، وتبلغ 21 درجة على القاهرة الكبرى، و20 درجة على السواحل الشمالية ي والوجه البحري، وعلى شمال الصعيد 22 درجة مئوية.

ونصح شاهين المواطنين، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة وعبور المشاة من الأماكن المخصصة لذلك منعا لحدوث أي تصادم مع السيارات والتأكد من سلامة كشافات الشبورة قبل القيادة على الطرق السريعة ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة التغييرات الجوية ودرجات الحرارة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على مناطق من الدلتا والوجه البحري، وخاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

8 الصبح - ”أهالينا في الخارج“: مريم طاحون..طفلة مصرية بفيينا تحصل على أفضل موهبة في 2020

شبكة عيون الإخبارية