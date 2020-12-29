مجدي ملك: سأتقدم بأول استجواب في البرلمان عن قطاع الصحة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، عزمه التقدم بأول استجواب في البرلمان بشأن قطاع الصحة، وذلك في تصريحات له أثناء استخراج كارنيه العضوية اليوم الثلاثاء.

وقال ملك، إنه سيكون هناك مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة في إطار المصلحة العامة وانطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقنا كممثلي للشعب، لاسيما وأن أداء القيادة السياسية يعد نموذجا للجميع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أداء المجلس سيكون مختلفا في الفصل التشريعي الثاني خاصة بعد الاستقرار الذي شهدته مصر وعبور المرحلة الاستثنائية التي تحملها البرلمان المنتهية ولايته.​