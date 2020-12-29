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تغريم 108 سائقين لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الشرقية

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تغريم 108 سائقين لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الشرقية تغريم 108 سائقين لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الشرقية

مصراوي Masrawy

03:11 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، ضبط 108 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من المُستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف بمدينة الزقازيق، وأسفرت عن ضبط 108 سيارة.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم مركباتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامات الواقية.

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