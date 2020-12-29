رغم اعتذاره عن عدم العمل.. رئيس مدينة أسوان يشارك فى حملة نظافة بالشوارع

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أسوان– إيهاب عمران:

تقدم العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، باعتذار للمحافظة عن عدم استكمال عمله، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بسبب الظروف العائلية "بحسب بيان إعلامي صادر عن محل عمله".

وأكد البيان أنه على الرغم من تقديم رئيس المدينة اعتذارًا للمحافظ عن الاستمرار في العمل، فإنه يمارس مهام وظيفته بشكل طبيعي لحين تعيين رئيس جديد للوحدة المحلية.

وشارك "لطفي" اليوم الثلاثاء، فى حملة نظافة عامة لرفع تراكمات القمامة والأتربة بعدد من الشوارع، وصيانة الأرصفة وأعمال التجميل.