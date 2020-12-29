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.. نقل "" مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم

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بالفيديو.. نقل "شيرين" مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم .. نقل "" مريضة السمنة المفرطة إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم

مصراوي Masrawy

01:54 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

المنوفية- أحمد الباهي:

وصلت سيارة إسعاف اليوم الثلاثاء، إلى منزل سمير راغب عبدالمقصود 41 عامًا، "مُصابة بالسمنة المفرطة"، لنقلها من محل سكنها بقرية بير شمس في الباجور بمحافظة المنوفية، إلى مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لفحص حالتها.

ويأتي ذلك عقب استجابة رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والتضامن، لخبر نشره "مصراواي" استغاثت فيه السيدة برئيس الجمهورية.

ووجهت "شيرين" الشكر للرئيس عبدالفتاح ، ووزيرة الصحة، للاهتمام بحالتها، مؤكدة أنها تعاني من آلام شديدة بالبطن والقدم ولا تستطيع النوم بشكل مُريح، وانقطع مصدر رزقها من بيع الملابس، وباتت تتلقى المساعدات من أهل الخير.

وأطلقت السيدة استغاثة للمسؤولين؛ للعلاج من السمنة وتخفيف آلامها وسداد ديونها.

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مصراوي Masrawy

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