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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم في المطرية

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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم في المطرية حبس عاطلين 4 أيام بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم في المطرية

مصراوي Masrawy

02:44 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات بينهم.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

وتبين من مناظرة الجثة أنها لشاب في مقتبل العمر وبها إصابات بالرقبة، وسحجات متفرقة بالجسد، وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين قيد حركة المجني عليه ثم اعتدى عليه الآخر بسكين حتى فارق الحياة.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة بسلاح أبيض سكين، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، وقام الأول بتقييده وشل حركته وقام الآخر بمباغتته بسلاح أبيض، وتركاه غارقاً في دمائه، وفرا هاربين، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته قبل وصوله إلى المستشفى.

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