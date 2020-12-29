محافظ دمياط: تسليم ٥ مواقع لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تسليم ٥ مواقع بمناطق مختلفة لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، لبدء تطويرها، ضمن بنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته المحافظ، اليوم الثلاثاء، والذي بينت خلاله أن المشروعات التي جرى تنفيذ محاضر تنسيقية بشأنها وتسليمها اليوم، هي شارعا الثورة ومصطفى كامل بمدينة كفر سعد، وشارع المدينة وسور قصر أبو العز بمدينة ميت أبو غالب، وكورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو، وشارع كورنيش النيل بمدينة فارسكو.

وجرى استعراض الأعمال المقررة بهذه المناطق، ومن بينها الرصف وتطهير الموقع وإزالة التعديات، وإنشاء مسارات للدراجات والسيارات والمشاة وحارة انتظار، ووضع علامات مرورية واسترشادية وتشجير ومقاعد، ورفع مناسيب المطابق وبالوعات صرف مياه الأمطار وتنفيذ مناطق ترفيهية.