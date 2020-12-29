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بالصور.. توصيل مياه الشرب لقرى أبو الريش في أسوان

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بالصور.. توصيل مياه الشرب لقرى أبو الريش في أسوان بالصور.. توصيل مياه الشرب لقرى أبو الريش في أسوان

مصراوي Masrawy

02:47 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:

أعلنت المهندسة رقية حماد، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، البدء في تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب بمحطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلي وبحري والأعقاب، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، وطول 30 كم.

وأشارت رقية حماد إلى أن المشروع يتوازى مع ربط شركة مياه الشرب والصرف الصحي بخزانات مياه هذه القرى، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى.

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