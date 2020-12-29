أخبار عاجلة

بدء تشغيل المرحلة الأولى لمستشفى سبت العلاية الجديد.. غدًا الأحد -
"داود أوغلو" يشن هجومًا عنيفاً على "أردوغان" ويؤكد: لن يحصل على 35% -
"الأغا": الرضاعة الطبيعية توفر للطفل جميع العناصر الغذائية -
لماذا أحالت الإدارية العليا دعوى مرتضى منصور بشأن الانتخابات للنقض؟ -
هولندا تعلن تخصيص 30 ألف جرعة من لقاح كورونا للعاملين بالطوارئ الطبية -
بينها 6 آلاف مقهى.. التنمية المحلية: إغلاق 15 ألف منشأة في شهر -
التنمية المحلية: تعامل بحسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات وسرادقات -
قبل فرض غرامة غدا على المخالفين.. قرار حكومي جديد بشأن مواجهة كورونا -
"الزراعة" تكشف عن خطة تقليل الفجوة الغذائية.. وأسباب انخفاض استيراد اللحوم -
توجيه وتحذير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

.. رسائل وزير الداخلية للقيادات الأمنية في اجتماعه لتأمين المواطنين بعيد الميلاد

Print
بالفيديو.. رسائل وزير الداخلية للقيادات الأمنية في اجتماعه لتأمين المواطنين بعيد الميلاد .. رسائل وزير الداخلية للقيادات الأمنية في اجتماعه لتأمين المواطنين بعيد الميلاد

مصراوي Masrawy

02:18 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برسائل للقيادات الأمنية ورجال الشرطة لتأكيد على اتخاذ أقصى التدابير اللازمة لتأمين المواطنين والحد من انتشار المستجد.

وأكد اللواء محمود توفيق، على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين حفاظاً على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة.

ووجه وزير الداخلية تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن.

ووجه وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.. مؤكداً على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عقد اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد والتي يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادي وكذا استضافة لبطولة لكرة اليد.

وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الأمن العام: ضبط المتهم بقتل تاجر ماشية عثر على جثته بمصرف في الدقهلية

الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الإعلامية نانسي نور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

شبكة عيون الإخبارية