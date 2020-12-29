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من غد حتى الجمعة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

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من غد حتى الجمعة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية من غد حتى الجمعة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية
دعا الجميع إلى توخي الحيطة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول

من غد حتى الجمعة.. الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الأربعاء 15 / 5 / 1442هـ وحتى الجمعة الموافق 17 / 5 / 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم)، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.المديرية العامة للدفاع المدني الأمطار الرعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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