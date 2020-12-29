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محافظ بورسعيد يبحث منظومة خلايا الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية

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محافظ بورسعيد يبحث منظومة خلايا الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية محافظ بورسعيد يبحث منظومة خلايا الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية

مصراوي Masrawy

02:27 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الجوانب المتعلقة بعمل منظومة الخلايا الشمسية المستخدمة أعلى المباني الحكومية، مؤكدًا أهمية المنظومة وفائدتها باعتبارها من مصادر الطاقة النظيفة التي توفر مصدر إضافي للطاقة ولا تسبب أضرار للبيئة المحيطة، بالإضافة إلى استخدام الطرق الأمثل والأحدث في الاعتماد على مصادر الإضاءة تماشيًا مع التنمية الملموسة على أرض المحافظة.

وناقش الغضبان، متطلبات أعمال الصيانة للخلايا، مشددًا على توفير الدعم للارتقاء بمنظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة في هذا المجال.

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