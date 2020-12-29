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الحبس عامًا لصديق طفل المرور لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

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الحبس عامًا لصديق طفل المرور لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الحبس عامًا لصديق طفل المرور لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

مصراوي Masrawy

01:15 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة أحد أصدقاء طفل المرور، بالحبس عاما في اتهامه بالتعدي على قيم المجتمع وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الواقعة المعروفة إعلاميا بالتنمر على أحد رجال الشرطة.

ونسبت النيابة للمتهم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إهانة شرطي مرور والتنمر عليه، وإدارة ذلك الحساب لارتكاب تلك الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

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