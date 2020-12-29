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"الخطوط " تستبدل أجهزة صدمات القلب الكهربائية على متن أسطولها

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"الخطوط السعودية" تستبدل أجهزة صدمات القلب الكهربائية على متن أسطولها "الخطوط " تستبدل أجهزة صدمات القلب الكهربائية على متن أسطولها
قالت: تتميز الجديدة بقدرتها على مراقبة أداء المسعف وإعطاء الأوامر الصوتية

بدأت شركة الخطوط للخدمات الطبية تحديث أجهزة صدمات القلب الكهربائية على طائرات "السعودية" تدريجياً، واستبدالها بأجهزة جديدة متطورة ضمن أعمال التحديث لأسطول "السعودية".
وتتميز الأجهزة الجديدة بقدرتها على مراقبة أداء المسعف وإعطاء الأوامر الصوتية عند حدوث خطأ لتصحيحه مما يزيد من فرص نجاة المصاب -بإذن الله-، وسهولة الاستخدام.
يشار إلى أن شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية تعد مركزًا متخصصًا في تقديم خدمات الطب المهني وطب الطيران في المملكة، والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي في المملكة.الخطوط السعودية أجهزة صدمات القلب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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