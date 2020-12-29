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طلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان يضيفون لمسة جمالية على متحف الحضارة -صور

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طلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان يضيفون لمسة جمالية على متحف الحضارة -صور طلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان يضيفون لمسة جمالية على متحف الحضارة -صور

مصراوي Masrawy

02:10 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان، قاموا بتزيين أحواض نباتات المتحف القومي بتركيب بعض الأعمدة الرخامية بعد نحتها بنقوش أثرية.

جاء ذلك في إطار قيام طلبة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، بتجميل أحواض نباتات المتحف القومي برسومات تعكس مظاهر الفن في العصور التاريخية المختلفة بمصر.

وأضاف غنيم أن الطلبة صمموا عددًا من اللوحات التي توضح محتوى المتحف وما به من كنوز أثرية تعكس الحقب المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية يعتبر من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية، وتتم بالتعاون مع منظمة اليونسكو؛ ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في والشرق الأوسط وذا رؤية جديدة للتراث المصري العريق؛ حيث يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.

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