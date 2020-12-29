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جمعة يعتمد مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا من العاملين بالأوقاف

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جمعة يعتمد مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا من العاملين بالأوقاف جمعة يعتمد مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا من العاملين بالأوقاف

مصراوي Masrawy

02:10 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020


كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مبلغ مليون جنيه كدفعة أولى لدعم علاج مصابي من العاملين الذين يعالجون بمستشفى الدعاة.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أن مبلغ المليون جنيه يتضمن 500 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة تم صرفها بالفعل، إضافة إلى مبلغ 300 ألف جنيه من الموارد الذاتية لمستشفى الدعاة تم صرفها أيضًا بالفعل، كما تم اعتماد ٢٠٠ ألف جنيه إضافية تحت حساب من يحتاجون للعلاج من العاملين بالأوقاف.

ودعا وزير الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين

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