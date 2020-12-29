مجدي ملك يعلن عزمه تقديم أول استجواب في البرلمان الجديد ضد قطاع الصحة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، عزمة التقدم بأول استجواب تحت قبة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026) على أن يكون في قطاع الصحة.

جاء ذلك في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء خلال حفل الاستقبال الذي تنظمة الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وقال ملك إنه سيكون هناك مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، وهذا يأتي في إطار المصلحة العامة وانطلاقا من الأمانة الملقاة على عاتقنا كممثلي للشعب، لاسيما وأن أداء القيادة السياسية يعد نموذجا للجميع ولا يجب أن يكون هناك في الحقائب الوزارية مقاعد لوزارء لغير الناجحين في العمل، ولا وقت للتجريب علي تلك المقاعد.

وأضاف ملك، أن أداء مجلس النواب سيكون أداءه مختلف في الفصل التشريعي الثاني لاسيما بعد الاستقرار التي شهدتها الدولة المصرية وعبور المرحلة الاستثنائية التي تحملها البرلمان المنقضي.​