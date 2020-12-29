أمانة البرلمان تنتهي من استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية.. اليوم

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مصراوي Masrawy

مصراوي

تنهي لجان الاستقبال بالأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، عملها رسميًّا في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد استقبال نواب 12 محافظة؛ هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)؛ بإجمالي عدد (86) نائبًا، وذلك لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية والحقائب النيابية.

وبدأ النواب في التوافد مع تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم؛ حيث اليوم هو السابع بعد أن انطلقت الأعمال في الثلاثاء الماضي، إذ تم تقسيم النواب على مستوى القائمة والفردي؛ تحقيقًا للتباعد الاجتماعي ومنع الزحام، مع الالتزام بالتدابير الصارمة تجاه أزمة كورونا، مع الالتزام بالكمامات والمطهرات.

وأشاد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بدرجة الوعي العالية للنواب؛ لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتًا إلى أنه منذ ظهور الجائحة في شهر مارس الماضي، كانت هناك توجيهات مشددة من رئيس مجلس النواب، بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان؛ حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولًا".

وأردف فوزي: البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية؛ نظرًا لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.

وشدد أمين عام مجلس النواب على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التي عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم لاستلامها، مؤكدًا أن الأمانة العامة للبرلمان على أتم الاستعداد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وعقد الجلسة الافتتاحية، من يوم 10 يناير 2021؛ ولكن من الناحية الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يستقل بتقدير ساعة وتاريخ انطلاق الفصل التشريعي وعقد الجلسة الافتتاحية.

وتابع المستشار محمود فوزي بأن انطلاق الفصل التشريعي يكون بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية، والذي يستقل بتقدير ساعة وتاريخ الانطلاق وَفق الدستور، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، ومن ثمَّ الأمانة العامة على استعداد لانطلاق الفصل التشريعي الجديد من يوم 10 يناير 2021.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت النواب عن القائمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، كما خصصت ثلاثة أيام لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردي؛ بدأت من الأحد وتنتهي اليوم الثلاثاء.