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بنظام الـ"أوبِن بوك" والجدول خلال أيام.. آخر استعدادات امتحانات أولى وثانية ثانوي (الترم الأول)

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بنظام الـ"أوبِن بوك" والجدول خلال أيام.. آخر استعدادات امتحانات أولى وثانية ثانوي (الترم الأول) بنظام الـ"أوبِن بوك" والجدول خلال أيام.. آخر استعدادات امتحانات أولى وثانية ثانوي (الترم الأول)

مصراوي Masrawy

01:48 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي لهذا العام.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تحديد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفَّين الأول والثاني الثانوي للمواد التي لا تُضاف إلى المجموع، ومواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات، والمواد العملية لمواد "تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية"، بمعرفة كل مديرية على حدة.

وأوضح المصدر أنه سيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ورقيَّا داخل المدرسة، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2021، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الامتحانات.

وأشار المصدر إلى أنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيعتمد جدولًا لامتحانات الصفَّين الأول والثاني الثانوي خلال أيام؛ حيث إنه سيكون جدولًا موحدًا على مستوى الجمهورية.

وتابع المصدر بأنه سيتم إجراء امتحانات الترم الأول للصفَّين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًّا بواسطة أجهزة التابلت، بنظام الـ"أوبِن بوك"، داخل لجان مراقبة ومؤمنة بالمدرسة، مع التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من اللائحة.

ولفت المصدر إلى أن النظام سيعتمد على 4 نماذج مختلفة؛ بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم لا الحفظ، والتي ستكون بنظام الاختيار من بين متعدد ومقالية.

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