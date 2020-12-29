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دبي تسعى لتطعيم 70% من السكان بلقاح فايزر خلال 2021

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دبي تسعى لتطعيم 70% من السكان بلقاح فايزر خلال 2021 دبي تسعى لتطعيم 70% من السكان بلقاح فايزر خلال 2021

مصراوي Masrawy

02:06 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

وكالات:

قالت مسؤولة بالقطاع الصحي إن دبي تعتزم تطعيم 70 بالمئة من السكان بلقاح كوفيد-19 الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك بحلول نهاية عام 2021، في إطار حملة تطعيم مجانية للمواطنين والمقيمين، بحسب "رويترز".

وبدأت دبي، المركز المالي بدولة الإمارات، المرحلة الأولى من حملة التطعيم الأسبوع الماضي مستهدفة "الفئات ذات الأولوية" ومنها من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وأصحاب الإعاقة والعاملون في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

وعلى النقيض من أبوظبي، العاصمة التي طرحت لقاحا أنتجته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)، سارت دبي على خطى التي أصبحت في وقت سابق هذا الشهر أول دولة عربية تستخدم لقاح فايزر.

وقالت فريدة الخاجة، المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي لرويترز "نستهدف تطعيم نحو 70 بالمئة من السكان في دبي بحلول نهاية 2021. نريد الوصول إلى الوقاية المجتمعية المطلوبة".

وأضافت أن المرحلة الثانية ستبدأ في أبريل نيسان وستكون متاحة لجميع المواطنين والمقيمين.

وتضررت دبي، التي وصل عدد سكانها إلى 3.3 مليون نسمة في 2019، بشدة من جائحة التي أضرت بقطاعات السياحة والعقارات والتجارة.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية لقاح فايزر-بيونتيك لاستخدامات الطوارئ لكن لم تعلن أي من الإمارات الأخرى حتى الآن خططا لطرح اللقاح الذي تظهر البيانات أن فاعليته تبلغ 95 بالمئة.

وردت فريدة الخاجة على سؤال عن التنسيق بين الإمارات السبع قائلة "هناك حملة تطعيم (على مستوى البلاد) في الإمارات وكل إمارة تغطي برامج لقاحاتها".

وكانت الإمارات أول دولة غير الصين تطرح لقاح سينوفارم للناس وقالت في وقت سابق هذا الشهر إن فاعليته 86 بالمئة مشيرة إلى تحليل داخلي للتجارب السريرية التي أجريت على عدة مراحل.

وشملت المرحلة الثالثة من تجاربه السريرية في الإمارات 31 ألف متطوع من 125 دولة.

ولم تصدر الإمارات أو سينوفارم بيانات مفصلة عن التجارب. فلم تعلن الإمارات ما إذا كانت قد رصدت أي آثار جانبية للقاح-إن وجدت- أو عدد المشاركين الذين أصيبوا بالمرض أو عدد المتطوعين الذين تلقوا اللقاح أو من تلقوا لقاحا وهميا بدون مادة فعالة.

ولقاح سينوفارم متوفر الآن لجميع المقيمين في الإمارات الذين يرغبون في الحصول عليه ومتاح في المستشفيات الميدانية التي أقامتها الاتحادية في دبي.

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