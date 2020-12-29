مدير مستشفى الشهداء بالمنوفية يعتذر عن منصبه والصحة تعلن تعيين بديل

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

اعتذر الدكتور أحمد الهواري، مدير مستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية، عن منصبه، وقدم طلبًا للدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، الذي قرر تصعيد وكيل المستشفى الدكتور أحمد عصر، مديرًا، فيما عين الدكتور أحمد زويد وكيلًا.

ومن المقرر أن يستمر "الهواري" في عمله في الجراحة العامة باعتباره استشاري أول محافظة، ويتبقى له 10 أشهر على سن المعاش.

وأشادت مديرية الصحة بدور الدكتور أحمد الهواري، خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أنه تعرض للإصابة أثناء عمله.