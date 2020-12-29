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بالصور.. إغلاق 29 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

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بالصور.. إغلاق 29 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة بالصور.. إغلاق 29 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

مصراوي Masrawy

01:54 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات للمرور على المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية، أسفرت عن إغلاق 29 مقرًا.

وجرى إغلاق وتشميع 3 مقار في الدلنجات، و 9 بمجلس قرية بولين، ومنطقة العكريشة بكفر الدوار، ومقر للدروس الخصوصية بعمارة تحت الإنشاء في أبو حمص، و 3 مقار بشوارع الصاغة، والصالون الاخضر، والشيخ تقا في رشيد.

كما جرى إغلاق وتشميع 7 مقار بدمنهور، ومقر بكوم حمادة، و 5 بقريتي سنبادة وسرنباي بالمحمودية.

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