بالصور.. إغلاق 29 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

مصراوي Masrawy
01:54 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
البحيرة- أحمد نصرة:
نفذت الوحدات المحلية بعدد من مدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات للمرور على المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية، أسفرت عن إغلاق 29 مقرًا.
وجرى إغلاق وتشميع 3 مقار في الدلنجات، و 9 بمجلس قرية بولين، ومنطقة العكريشة بكفر الدوار، ومقر للدروس الخصوصية بعمارة تحت الإنشاء في أبو حمص، و 3 مقار بشوارع الصاغة، والصالون الاخضر، والشيخ تقا في رشيد.
كما جرى إغلاق وتشميع 7 مقار بدمنهور، ومقر بكوم حمادة، و 5 بقريتي سنبادة وسرنباي بالمحمودية.