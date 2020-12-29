في لقائه بالمواطنين.. "فهد بن سلطان" ينوه بلحمة الوطن: صادقة تميز مجتمعنا

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تناول موضوعات عدة تهم المنطقة في مختلف المجالات وسأل الله الأمن للبلاد

استقبل أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

في بداية الاستقبال، رحب الأمير بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز مجتمعنا، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.