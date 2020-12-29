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27 فبراير.. نظر جنحة "العتال" ضد لاتهامه بسبه والتحريض ضده

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27 فبراير.. نظر جنحة "العتال" ضد مرتضى منصور لاتهامه بسبه والتحريض ضده 27 فبراير.. نظر جنحة "العتال" ضد لاتهامه بسبه والتحريض ضده

مصراوي Masrawy

01:54 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

تقدم هاني العتال، نائب رئيس نادي السابق، بجنحة مباشرة أمام محكمة العجوزة، ضد رئيس نادي الزمالك المعزول، وذلك بعد فض دور الانعقاد بمجلس النواب.

واتهم "العتال" في الجنحة "مرتضى منصور" بالسب والقذف وإهانته والتشهير به والتحريض ضده.

من جانبها حددت محكمة جنح العجوزة، جلسة 27 فبراير المقبل، لبدء نظر الجنحة المقدمة من العتال ضد مرتضى منصور، بعد اتهامه بالسب والقذف، وتوجيه عبارات مسيئة ضده، عبر منصات التواصل الاجتماعي ( فيسبوك، يوتيوب).

وذكرت الجنحة، أن الطالب فوجئ بقيام المعلن إليه "مرتضى منصور"، بنشر عبر صفحته الشخصية والذي تم تسجيله بالصوت والصورة وتداوله بالمواقع الإلكترونية، والثابت منه تحدث "منصور عن الطالب، وقد أورد بحديثه عبارات وألفاظ سب وقذف وإهانة العتال والتشهير بشخصه والتحريض ضد.

وطالب العتال بتوقيع أقصى عقوبة على "مرتضى منصور" وفقًا لنصوص المواد 171، 185، 117، 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، والمواد 84، و94 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017.

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