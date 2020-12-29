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حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات بتهمة التحرش "إلكترونيًا" بالفتيات وتهديدهن

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حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات بتهمة التحرش "إلكترونيًا" بالفتيات وتهديدهن حبس أحمد بسام زكي 3 سنوات بتهمة التحرش "إلكترونيًا" بالفتيات وتهديدهن

مصراوي Masrawy

12:52 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، جنسيًا بالمجني عليها الأولى، "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.

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