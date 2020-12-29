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إصابة مدير مستشفى شبين القناطر بكورونا

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إصابة مدير مستشفى شبين القناطر بكورونا إصابة مدير مستشفى شبين القناطر بكورونا

مصراوي Masrawy

01:50 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصيب الدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر، بفيروس كورونا، وجرى نقله إلى مستشفى قها للحجر الصحي، فيما يخضع الدكتور عمرو مصطفى مدير مستشفى القناطر الخيرية للعزل المنزلي، بعد إصابته بالفيروس.

ووصل عدد مسئولي مستشفيات القليوبية المصابين بالفيروس 3 مديرين، بعد إصابة مدير مستشفى طوخ المركزي في وقت ماضي.

فيما نقلت هيئة الإسعاف بالقليوبية، الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من مستشفى قها المركزي بعد عزله بها، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى العجوزة في القاهرة.

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مصراوي Masrawy

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