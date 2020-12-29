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الإطاحة بمطلق الأعيرة النارية بالقصيم.. تباهى بالأموال عبر مقطع

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الإطاحة بمطلق الأعيرة النارية بالقصيم.. تباهى بالأموال عبر مقطع فيديو الإطاحة بمطلق الأعيرة النارية بالقصيم.. تباهى بالأموال عبر مقطع
الشرطة: في العقد الثالث من العمر جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

الإطاحة بمطلق الأعيرة النارية بالقصيم.. تباهى بالأموال عبر مقطع فيديو

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص ظهر في متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتباهى بمبلغٍ مالي بحوزته، ويطلق أعيرةٍ ناريةٍ في الهواء من سلاح ناري يحمله، دون اكتراث بعواقب فعله وخطورته على أمن وسلامة الآخرين، وتوثيقه لذلك ونشره، وقد تم القبض عليه، وهو مواطن، في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية