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المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين بهتك عرض شاب في كفر الشيخ

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المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين بهتك عرض شاب في كفر الشيخ المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين بهتك عرض شاب في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:40 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 صيادين، "اثنين حضوريًا، وغيابيًا لآخرين"، بالسجن المشدد 7 سنوات، لكل منهم، ومصادرة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، في أحداث القضية رقم 6875 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1125 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 15 مارس 2020، في نطاق مركز البرلس بكفر الشيخ، عندما ارتكب كل من "عمر.ح.م.ح"، 17 عامًا، صياد، و"حسام.ع.ع.ع"، 19 عامًا، و"محمد.م.م.م.ا"، 21 عامًا، صياد، و"مسعد.م.ا"، واقعة خطف المجني عليه "محمد.ع.ا.م.ا"، بالتحايل، والإكراه، باستدراجه إلى أحد الأماكن تحت الإنشاء.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين الأول والثالث، هتكا عرض المجني عليه، وحسروا عنه بنطاله، وحاولا الاعتداء عليه جنسيًا، حال تواجد المتهمين الثاني والرابع في مسرح الجريمة، كما صورا المجني عليه أثناء ارتكاب الواقعة، والتقطوا مشاهد بهاتف المتهم الثاني عبارة عن مقطع ، وصور تحتوي على الإباحية، مهددين إياه بنشرها بغرض مساومته بتكرار الفعل مرة أخرى، وامتناعه عن الإبلاغ عن تلك الوقائع.

وشهدت الجلسة رفض المحكمة طلب المجني عليه التنازل عن القضية، قبل النطق بالحكم.

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