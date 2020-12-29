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- طالب تجارة المفصول يعلن حل أزمته مع جامعة دمنهور: صوتنا وصل

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بالفيديو - طالب تجارة المفصول يعلن حل أزمته مع جامعة دمنهور: صوتنا وصل - طالب تجارة المفصول يعلن حل أزمته مع جامعة دمنهور: صوتنا وصل

مصراوي Masrawy

01:13 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

البحيرة- أحمد نصرة:

أعلن الطالب مصطفى شعلان، الصادر قرار من مجلس تأديب كلية التجارة جامعة دمنهور بفصله عام، على خلفية ظهوره في مداخلة تلفزيونية انتقد فيها التكدس والزحام داخل قاعات الدراسة بالجامعة، حل الأزمة.

وقال "شعلان" خلال بث على صفحته على فيسبوك، إنه تقدم صباح اليوم الثلاثاء، بتظلم إلى رئيس الجامعة، الذي استقبله بحفاوة، ووعده بحل الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتوجه الطالب بالشكر إلى من تضامنوا معه، قائلًا: "شكرًا صوتنا وصل، فيه مسئولين على قدر المسؤولية، والشباب يقدر، دي بلدكم محدش يقدر ياخد حقكم فيها".

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