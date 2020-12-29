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القصة الكاملة لعودة شقيقات المحلة الثلاث المختفيات

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القصة الكاملة لعودة شقيقات المحلة الثلاث المختفيات القصة الكاملة لعودة شقيقات المحلة الثلاث المختفيات

مصراوي Masrawy

01:08 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020


الغربية - مروة شاهين:

أسدلت مديرية أمن الغربية الستار على قصة فتيات المحلة الشقيقات الثلاث المختفيات بعد عثور الأجهزة الأمنية عليهن.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، أن الفتيات الثلاث هربا من أسرتهن منذ شهر أكتوبر الماضي بعد خلافات عائليةمع والدهن، تركن المنزل على إثرها واتجها للعمل بمحافظة الجيزة بعد أن استئجرن وحدة سكنية للإقامة فيها هناك.

وأضاف المصدر الأمني أن والدهن كان حرر محضرًا بتغيب "بناته الثلاث" عن المنزل عقب خلاف معهن بسبب الدائم الزواج، ما دفعهن للفرار من منزل أسرتهن بشكل مفاجئ.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتيات الثلاث باختفاءهن.
وعقب تشكيل فريق بحث للتحري عن ظروف الواقعة وملابساتها تبين أن الفتيات ذهبن إلى محافظة الجيزة بهدف العمل بإحدى الشركات الخاصة وجرى ضبطهن هناك من جانب أجهزة الأمن بعد التحري عنهن.

وأضاف والدهن "ع" في البلاغ الرسمي: "بناتي الاتنين راحوا لمحل البقالة يشتروا بعض مستلزمات المبيت ومعهما شقيقتهما الصغري ندا، وفجأة وبدون سابق إنذار اختفوا ولم نعلم عنهم شيئ".

وعقب عودة الفتيات قال والدهن:"قلبي انشرح من الفرحة بعودة بناتي" مضيفا:"دخلوا غرفتهم للراحة ورفضوا الحديث مع أي شخص بالمنزل عن اللي حصل".
كما توجهت أسرة الفتيات بالشكر إلي رجال الداخلية وضباط مديرية أمن الغربية الذين ساهموا في إعادة الشقيقات.

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