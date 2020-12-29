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خريطة تفاعلية| بينهم 3 دول عربية.. إلى أين وصلت سلالات كورونا المتحورة؟

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خريطة تفاعلية| بينهم 3 دول عربية.. إلى أين وصلت سلالات كورونا المتحورة؟ خريطة تفاعلية| بينهم 3 دول عربية.. إلى أين وصلت سلالات كورونا المتحورة؟

مصراوي Masrawy

01:09 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتبت- رنا أسامة:

منذ 20 ديسمبر الجاري؛ أخذت سلالات متحوّرة من في الظهور والتفشّي، لا سيّما السلالة البريطانية، مُسجّلة عشرات الإصابات في نحو 20 دولة بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بينهم 3 دول عربية.

وفي الوقت الذي يتم فيه رصد السلالات الجديدة وحالات الإصابة بها في دول عدة، أكّدت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة البريطانية ليست "خارج السيطرة"، وأنه لا يوجد حتى الآن دليل على أنها تعرقل عمل اللقاحات المُضادة لكوفيد 19.

كما لم يتضح ما إذا كانت السلالة الجنوب أفريقية أخطر أو أكثر عدوى من غيرها.. وفي الخريطة التفاعلية التالية، يرصد "مصراوي" الدول التي رصدت سلالات متحوّرة من كورونا أو سجّلت إصابات بها:

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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