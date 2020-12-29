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"المحامين" تواصل تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجالس النقابات الفرعية

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"المحامين" تواصل تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجالس النقابات الفرعية "المحامين" تواصل تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجالس النقابات الفرعية

مصراوي Masrawy

01:03 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، اليوم الثلاثاء، تلقي أوراق المترشحين لمعقد النقيب والعضوية، لليوم الرابع على التوالي من فتح باب الترشح.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، قررت من قبل أن تتولى إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم وأنه تنفيذا لقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية.

وأشارت اللجنة، إلى تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل، مؤكدة أن موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى يوم الأحد 7/2/2021 بدلا من 6/2/2021.

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مصراوي Masrawy

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