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بينها سرعة الانتشار.. "العليا للفيروسات" تكشف أبرز مشكلات كورونا في الموجة الثانية

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بينها سرعة الانتشار.. "العليا للفيروسات" تكشف أبرز مشكلات كورونا في الموجة الثانية بينها سرعة الانتشار.. "العليا للفيروسات" تكشف أبرز مشكلات كورونا في الموجة الثانية

مصراوي Masrawy

01:02 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين خلال الموجة الثانية لوباء كورونا الذي يجتاح البلاد حاليا.

وأوضحت وجيدة في تصريحات تليفزيونية، إن المشكلات تتمثل في سرعة انتشار المرض بين الأسر وبعضها، خاصة ظهور بعض الحالات بين الأطفال، لافتة إلى أن الحالات تكون شديدة لدى الأشخاص الذي لديهم أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر والأورام وأصحاب المناعة الضعيفة وأصحاب الأمراض التنفسية، هؤلاء الأشخاص يدخلون في مضاعفات ويحتاجون إلى الرعاية المركزة.

ونصحت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، المواطنين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة منع التجمعات والأماكن المزدحمة قدر المستطاع خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، وأعلنت مساء الاثنين، تسجيلها 1359 إصابة و61 وفاة جديدة بعدوى ، ما يمثل صعودا جديدا لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1359 حالة، لتصل إلى 133900 حالة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بعد أن سجل يوم 24 ديسمبر 1021، وفي 25 ديسمبر 1133، وفي 26 سبتمبر 1189، وفي 27 ديسمبر 1226، وذلك بعد أن تراجع هذا المعدل سابقا إلى أقل من 200.

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