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المؤبد لـ 168 متهمًا وبراءة 35 آخرين بقضية "ولاية سيناء 4"

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المؤبد لـ 168 متهمًا وبراءة 35 آخرين بقضية "ولاية سيناء 4" المؤبد لـ 168 متهمًا وبراءة 35 آخرين بقضية "ولاية سيناء 4"

مصراوي Masrawy

01:14 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، 168 متهماً بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عامًا لـ 36 متهماً بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء والمعروفة إعلاميًا بقضية "ولاية سيناء 4".

وعاقبت المحكمة 119 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالمشدد 7 سنوات لـ 50 متهمًا، وعاقبت 17 متهمًا بالسجن لمدة 10سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 42 متهمًا، والسجن 3 سنوات لـ 89 متهمًا، وبراءة 35 متهما آخرين، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة لمتهم واحد.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

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