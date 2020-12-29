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تركيا تعتقل 35 عراقيا بشبهة الانتماء لداعش

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تركيا تعتقل 35 عراقيا بشبهة الانتماء لداعش تركيا تعتقل 35 عراقيا بشبهة الانتماء لداعش

مصراوي Masrawy

12:42 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أنقرة - (د ب أ):

أوقفت قوات الأمن التركية 35 عراقيا، من أصل 40 مطلوبا في العاصمة أنقرة، في إطار تحقيقات متعلقة بتنظيم داعش.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أنه تم توقيف 35 عراقيا خلال حملة مداهمات نفذتها مديرية أمن أنقرة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات، بينما يتواصل العمل لتوقيف الخمسة الآخرين.

وكثفت السلطات التركية مؤخرا حملاتها لتوقيف المشتبهين بالانتماء لداعش، وتشير التقارير إلا أن عددا كبيرا من بينهم من العراقيين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

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