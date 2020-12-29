إلغاء الأنشطة والفعاليات في متحف شرم الشيخ بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ، وقف وإلغاء الأنشطة والفعاليات وورش العمل، بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، مع استمرار استقبال الزوار بقاعات العرض المتحفي فقط.

وقال أحمد حسنين، مدير المتحف، إن القرار جاء تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء، تزامنًا مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المتحف في تصريح له اليوم، أنه يجري تعقيم الممرات التي يتواجد فيها الزوار بشكل يومي، إضافة إلى قياس درجة حرارة الوافدين للمتحف والعاملين به يوميًا، وتطبيق السعة الاستيعابية التي حددتها وزارة السياحة وهي 50% من الطاقة الاستيعابية.

وأهاب مدير المتحف بالزائرين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الاجتماعي.