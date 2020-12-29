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ضبط 8 عناصر إجرامية تخصص سرقة بحملة أمنية بالقاهرة

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ضبط 8 عناصر إجرامية تخصص سرقة بحملة أمنية بالقاهرة ضبط 8 عناصر إجرامية تخصص سرقة بحملة أمنية بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:52 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والعناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة على مستوى قطاعات العاصمة.

وأسفرت الحملات برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أسفل أحد العقارات ، وبحوزتهم مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المركبة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع مركبة "التوك توك" لدى عميلين لهم"مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان" ، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على مركبة "التوك توك" مع علمهما بأنها من واقعة سرقة ، وقيامهما بإعادة التصرف فيها بالبيع لدى عمليهما مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته المركبة المستولى عليها.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية") عقب قيامه بارتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي،

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه بمسكنه.

فيما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح ناري "طبنجة صوت"، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد استخدامه في وقائع سرقة المواطنين منتحلاً صفة رجل شرطة وارتكابه 3 وقائع بذات الإسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه وضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميله "صاحب محل هواتف محمول".

كما أسفرت الحملة عن ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته (زرادية - مفك) حال شروعه في سرقة بطارية من داخل سيارة بأسلوب الضغط على الكابود باستخدام الأدوات المضبوطة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه و 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئي النية".

تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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