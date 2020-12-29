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بعد انتشاره على "فيس بوك".. ضبط المتهم بالتعدي على "كلب" حتى الموت بالمرج

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بعد انتشاره على "فيس بوك".. ضبط المتهم بالتعدي على "كلب" حتى الموت بالمرج بعد انتشاره على "فيس بوك".. ضبط المتهم بالتعدي على "كلب" حتى الموت بالمرج

مصراوي Masrawy

12:51 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة التعدي على "كلب" مما تسبب في وفاته بمنطقة المرج.

رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع لأحد الأشخاص حال قيامه بالاعتداء على حيوان "كلب" بالضرب، بدائرة قسم شرطة المرج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أن "الكلب" بمقطع الفيديو ملكه وأنه قام بقطع ذيل "الكلب" لتدريبه على الشراسة.

وأضاف بنفوق الكلب في اليوم التالى لارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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