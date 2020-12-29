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"شوشة" يتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بدار رعاية الأيتام في العريش

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"شوشة" يتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بدار رعاية الأيتام في العريش "شوشة" يتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بدار رعاية الأيتام في العريش

مصراوي Masrawy

12:55 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

شمال سيناء- أشرف سويلم:

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سير العمل بمركز التأهيل الاجتماعي بالعريش، ويضم مركزًا للعلاج الطبيعي ودار حضانة للمعاقين ومكتب تأهيل العريش.

ويقدم المركز الخدمة لحالات الكسور والإعاقة، وتستفيد منه مراكز ومدن المحافظة، ويضم ناديًا صحيًا وجيم للمعاقين والأصحاء، ومركز تخاطب لغوي للأطفال.

وأكد المحافظ على ضرورة تسهيل آداء الخدمات للمواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

واطلع المحافظ على عمل بعض المتدربات ونماذج من الإنتاج، وتفقد دار رعاية الأيتام فى حى العبور بالعريش، والأعمال الجرية لإنشاء مبنى مستقل للذكور من نزلاء الدار لفصلهم عن البنات.

رافق المحافظ خلال الزيارة سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

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