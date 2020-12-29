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بالصور.. وزير القوى العاملة يصل الشرقية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

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بالصور.. وزير القوى العاملة يصل الشرقية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بالصور.. وزير القوى العاملة يصل الشرقية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

12:39 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالديوان العام؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير الاحترازية داخل المنشآت الحكومية والمناطق الصناعية والاستثمارية كثيفة العمالة لمنع انتشار المُستجد.

وأشاد وزير القوى العاملة، بما تشهده المحافظة من جهود لرعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، فضلًا عن انتظام سير العمل بالمصانع والشركات الخاصة و التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إن هناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر بين المحافظة وممثلي جمعيات المستثمرين بالعاشر من رمضان وبلبيس والصالحية الجديدة وبساتين الإسماعيلية؛ لتنظيم ورديات العمل داخل المصانع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وضمان استمرار العمل وعدم تعطيل الإنتاج.

وأشار محافظ الشرقية، إلى حصر ومراجعة أعداد العمالة غير المنتظمة وإرسال قاعدة بيانات مُجددة بها إلى وزارة القوى العاملة؛ للحفاظ على حقوق هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لها.

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