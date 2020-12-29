8 نواب يتدخلون لحل الأزمة.. رئيس جامعة دمنهور يجتمع بطالب "تجارة" المفصول

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

التقى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء بالطالب مصطفى شعلان، الذي صدر قرار من مجلس تأديب كلية التجارة، بفصله عاما؛ لظهوره في مداخلة تلفزيونية ينتقد خلالها التكدس والزحام داخل قاعات الدراسة.

ونشر "شعلان"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورة تجمعه برئيس الجامعة ، كتب عليها: "جارٍ حل المشكلة مع رئيس الجامعة في وجود ٨ أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ".

وأعلن الطالب أنه سيخرج بعد قليل في بث مباشر عبر صفحته الشخصية يعلن خلاله التفاصيل.

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